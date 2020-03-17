У Дніпрі закриють громадські заклади та метро
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпровської міської ради.
Крім цього, масові заходи, котрі передбачають зібрання понад десять людей, перенесуть або скасують. Обмеження набувають чинності після опівночі і діятимуть до кінця загальнодержавного карантину, запровадженого урядом по всій Україні.
Усі поліклініки, лікарні, магазини, котрі продають продукти харчування, товари особистої гігієни, а також зоомагазини, аптеки, АЗС і станції технічного обслуговування, продовжать працювати.
Співробітники таких закладів повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.
Також 17 березня з 15:00 дніпровський метрополітен припинить роботу до кінця карантинного режиму в країні. Решта міського транспорту працюватиме без змін.
За виконанням обмежувальних заходів стежитимуть правоохоронці.
Нагадаємо, через ситуацію з коронавірусом мерія Дніпра також перейшла на дистанційний режим роботи.
В Україні станом на 17 березня (9:00) лабораторно підтверджено 7 випадків COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області та м. Київ (2).
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