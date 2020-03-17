14:44  17 марта
В Украине закрывают вокзалы
10:44  17 марта
Игоря Петрашко назначили министром экономики
13:26  17 марта
Стратегия Ермака по ОРДЛО: Арахамия рассказал, как усмирили "слуг-бунтарей"
UA | RU
UA | RU
17 марта 2020, 15:13 8

"Охматдет" прекращает прием пациентов и отменяет операции

Читайте також
українською мовою
17 марта 2020, 15:13 8
Читайте також українською мовою
Киевская больница "Охматдет" с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 19 марта по 3 апреля прекращает плановый прием пациентов
Фото: Facebook
Киевская больница "Охматдет" с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 19 марта по 3 апреля прекращает плановый прием пациентов

Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook, передает RegioNews.

Отмечается, что также в поликлинике отменяются плановые операции и консультации, а перод карантина может быть продлен.

В больнице сообщили, что с 17 марта 2020 года будет существенно ограничено посещение пациентов, находящихся в стационаре.

Напомним, "Укрзализныця" идет на карантин: какие поезда и когда перестанут курсировать. АК "Укрзалізниця", начиная с 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

Еще по теме Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).


охматдет карантин Киев Коронавирус
В Днепре закроют общественные заведения и метро
17 марта 2020, 15:00
В Украине закрывают вокзалы
17 марта 2020, 14:44
В Житомирской области еще трех человек проверяют на коронавирус
17 марта 2020, 14:42
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 марта 2020, 15:47
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51
В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
12 марта 2020, 19:57
Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
12 марта 2020, 21:07
Последние Популярные
Игорь Соловей
Вадим Денисенко
Ульяна Супрун
Все блоги »
Хроники украинского карантина: что происходит на улицах Киева
17 марта 2020, 15:40
Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00
Все публикации »
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »