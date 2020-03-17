"Охматдет" прекращает прием пациентов и отменяет операции

Киевская больница "Охматдет" с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 19 марта по 3 апреля прекращает плановый прием пациентов

Фото: Facebook

Киевская больница "Охматдет" с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 19 марта по 3 апреля прекращает плановый прием пациентов

Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook, передает RegioNews.

Отмечается, что также в поликлинике отменяются плановые операции и консультации, а перод карантина может быть продлен.

В больнице сообщили, что с 17 марта 2020 года будет существенно ограничено посещение пациентов, находящихся в стационаре.

Напомним, "Укрзализныця" идет на карантин: какие поезда и когда перестанут курсировать. АК "Укрзалізниця", начиная с 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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