Удар РФ по Кіровоградщині: кількість загиблих зросла до двох

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Олександрії Кіровоградської області кількість загиблих унаслідок російського обстрілу зросла до двох

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

За його словами, ще троє людей отримали поранення. Крім того, одна людина наразі не виходить на зв’язок.

"Станом на зараз відомо про двох загиблих, трьох поранених в Олександрії", – написав Райкович.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня ворог здійснив атаку на Кіровоградщину. Було відомо, що внаслідок удару загинула одна жінка, ще троє людей травмовані.

Як відомо, вночі та зранку 7 жовтня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.