Колаж "РБК-Україна"

Протягом цього тижня російські війська атакували 20 регіонів України, застосувавши близько 2700 ударних безпілотників, майже 1460 керованих авіабомб і 165 ракет різних типів

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, значну частину ракет, випущених Росією, становила балістика, зокрема північнокорейського виробництва. Зеленський наголосив, що Росія допомагає Північній Кореї постійно вдосконалювати ці ракети, щоб підвищувати точність ударів.

Президент зазначив, що на тлі інтенсивних атак особливо складно зрозуміти затримки з постачанням Україні засобів протидії балістичним ракетам.

Зеленський закликав партнерів посилити український захист і наголосив на необхідності дозволити передачу ракет до систем Patriot, які вже оплачені союзниками в межах програми PURL.

Також глава держави закликав продовжувати внески до цієї програми, яку назвав головним джерелом постачання антибалістичних ракет для України.

"Потрібно посилювати наш захист. Дуже важливо, щоб Америка дозволила передачу ракет до "Петріотів", які вже оплачені партнерами в рамках PURL", – наголосив президент.

Нагадаємо, в ніч на 22 листопада російські війська атакували Україну 186 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Зафіксовано влучання ворожих дронів на 18 локаціях.