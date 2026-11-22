Фото: ДСНС Київщини

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

Також зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки– наразі відомо про трьох травмованих.

Зокрема, у жінки 1972 року народження зафіксували гостру реакцію на стрес. Медики надають їй допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

За даними президента Володимира Зеленського, 14 людей не виходять на зв’язок. На місці працюють усі необхідні служби.

Нагадаємо, в селищі Димер Київської області внаслідок ранкової атаки зруйновано житловий будинок. Раніше рятувальники евакуювали дев’ятьох людей, серед них одну дитину. Ще одна дитина 2010 року народження отримала травми та була госпіталізована.