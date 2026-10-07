Тіла трьох дітей дістали з-під завалів у Прилуках: загиблих уже 9

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Станом на 11:30 кількість загиблих у Прилуках Чернігівської області внаслідок російського удару зросла до дев'яти людей

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

Як повідомляється, з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки рятувальники дістали тіла трьох дітей.

Пошуково-рятувальна операція на місці удару триває.

Нагадаємо, вночі та зранку 7 жовтня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Найбільше людей загинули внаслідок удару по Прилуках на Чернігівщині. Там російська ракета зруйнувала два під’їзди п’ятиповерхового будинку. Було відомо про п'ятьох загиблих і 26 поранених, серед яких п’ятеро дітей.