"Вчергове безкарно": Лубінець відреагував на масовану атаку РФ

Фото: Суспільне Чернігів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на масовану російську атаку по Україні в ніч на 7 жовтня

Про це інформує RegioNews із посиланням на його допис.

За його словами, під ударами опинилися, зокрема, Прилуки, Київ, Дніпро, Світловодськ, Олександрія, Трипілля та Кременчук.

"Чергова безсонна ніч, черговий терор, після якого людям потрібно попри все планувати свій робочий день", – написав омбудсман.

Він наголосив, що Росія вкотре атакує цивільне населення України.

"Вчергове Росія тероризує цивільне населення. Вчергове безкарно", – заявив Лубінець.

За його словами, якби на такі атаки була сильна й своєчасна реакція, "цієї ночі могло б і не бути".

Лубінець також висловив співчуття родинам загиблих та побажав постраждалим якнайшвидшого відновлення.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти масовано атакували Україну. Під ударами опинилися Київ та 12 областей України. Однією з головних цілей росіян була енергетична інфраструктура.

Найбільше людей загинули внаслідок удару по Прилуках на Чернігівщині. Там російська ракета зруйнувала два під’їзди п’ятиповерхового будинку. Наразі відомо про п'ятьох загиблих і 26 поранених, серед яких п’ятеро дітей.