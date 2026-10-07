Пожежі та пошкоджені склади: наслідки нічної атаки РФ на Київщину
У ніч на 7 жовтня Київщина зазнала комбінованої атаки російських безпілотників та балістичних ракет
Про це повідомляє голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
За його словами, в Обухівському районі внаслідок атаки пошкоджено три виробничо-складські приміщення. Там виникли пожежі, які наразі локалізували.
Також пошкоджено вантажний автомобіль та причіп.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Наразі всі оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.
Нагадаємо, вночі та зранку 7 жовтня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.