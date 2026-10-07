Удар РФ по Кировоградщине: количество погибших возросло до двух

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В Александрии Кировоградской области количество погибших в результате российских обстрелов возросло до двух

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

По его словам, еще три человека получили ранения. Кроме того, один человек пока не выходит на связь.

"По состоянию на данный момент известно о двух погибших, троих раненых в Александрии", – написал Райкович.

Напомним, утром 7 октября враг совершил атаку на Кировоградщину. Было известно, что в результате удара погибла одна женщина, еще три человека травмированы.

Как известно, ночью и утром 7 октября РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Основные направления удара – Киевская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская области. Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.