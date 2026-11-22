Фото: ДСНС Київщини

У селищі Димер Вишгородського району Київської області кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до двох, серед них 18-річний юнак

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко та ДСНС, передає RegioNews.

За його словами, також збільшилася кількість постраждалих – наразі відомо про чотирьох травмованих.

Чоловік 1977 року народження самостійно звернувся до лікарні, де його госпіталізували з попереднім діагнозом "закрита черепно-мозкова травма".

Рятувальники розшукують 11 людей, зокрема 2 дітей, які не виходять на зв’язок.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація уточнюється.

Ткаченко висловив співчуття рідним і близьким загиблих та наголосив, що Росія має понести відповідальність за скоєні злочини.

Нагадаємо, в селищі Димер Київської області внаслідок ранкової атаки зруйновано житловий будинок. Раніше рятувальники евакуювали дев’ятьох людей, серед них одну дитину. Ще одна дитина 2010 року народження отримала травми та була госпіталізована.

Згодом з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло загиблої людини.

Наразі 15 людей вважаються зниклими безвісти. Серед них двоє дітей віком 7 та 12 років.