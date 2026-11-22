Фото: Національна поліція

У Вишгородському районі Київської області після російської атаки 15 людей вважаються зниклими безвісти. Серед них двоє дітей віком 7 та 12 років

Про це повідомили у поліції Київської області, передає RegioNews.

Станом на цей час відомо про одну загиблу жінку та трьох постраждалих. Серед травмованих – дві жінки та 16-річний хлопець, якого госпіталізували.

Для допомоги постраждалим та координації роботи розгорнули два оперативні штаби.

Поліцейські приймають заяви про пошкодження майна, травмованих і зниклих безвісти людей, надають необхідні роз'яснення та допомагають громадянам.

На місці події продовжують працювати поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, в селищі Димер Київської області внаслідок ранкової атаки зруйновано житловий будинок. Раніше рятувальники евакуювали дев’ятьох людей, серед них одну дитину. Ще одна дитина 2010 року народження отримала травми та була госпіталізована.