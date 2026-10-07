01:35  07 жовтня
Донька Олі Полякової показала нову квартиру в США
00:55  07 жовтня
Зіркова тренерка Марина Боржемська зізналась про погіршення здоров'я
09:58  07 жовтня
Удар РФ по Київщині знищив центр реабілітації птахів
UA | RU
UA | RU
07 жовтня 2026, 09:21

Масований обстріл 7 жовтня: ППО збила над Україною 44 ракети і 117 дронів

07 жовтня 2026, 09:21
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

Вночі та зранку 7 жовтня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворог атакував:

  • протикорабельними ракетами Циркон/Онікс;
  • балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23;
  • 48 крилатими ракетами повітряного, наземного та морського базування Х-101, Іскандер-К, Калібр;
  • 130 ударними БпЛА типу Shahed (46 із них – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 161 ціль:

  • 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Онікс;
  • 39 крилатих ракет Х-101, "Іскандер-К", Калібр (інформація стосовно ще 6-ти крилатих ракет уточнюється);
  • 117 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня Київ зазнав атаки російськими балістичними ракетами. Внаслідок удару зафіксовано влучання в трьох районах столиці. На жаль, є загиблі.

Зранку 7 жовтня Полтавська область опинилася під масованим ударом ворожих ракет і безпілотників. У Кременчуці пошкоджені багатоповерхівки – є загилі та поранені.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли ППО ракетний удар безпілотники
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
На Одещині мотоцикл влетів під вантажівку: травмовані двоє 13-річних хлопців
07 жовтня 2026, 10:45
Масована атака РФ на Україну: щонайменше 9 загиблих, понад 30 людей постраждали
07 жовтня 2026, 10:32
Атака росіян на Кривий Ріг 6 жовтня: що відомо про постраждалих
07 жовтня 2026, 10:18
Удар РФ по Київщині знищив центр реабілітації птахів
07 жовтня 2026, 09:58
Внаслідок ворожих атак на Сумщині загинули двоє людей, ще 10 – поранені
07 жовтня 2026, 09:54
У Сухопутних військах створили Управління безпілотних систем: хто його очолив
07 жовтня 2026, 09:41
Ракетний удар по Прилуках: четверо загиблих, серед 20 постраждалих – діти
07 жовтня 2026, 09:40
Пожежі та пошкоджені склади: наслідки нічної атаки РФ на Київщину
07 жовтня 2026, 09:26
Посеред двору в Києві лежить нездетонована балістична ракета
07 жовтня 2026, 09:13
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Микола Княжицький
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »