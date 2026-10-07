Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Вночі та зранку 7 жовтня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворог атакував:

протикорабельними ракетами Циркон/Онікс;

балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23;

48 крилатими ракетами повітряного, наземного та морського базування Х-101, Іскандер-К, Калібр;

130 ударними БпЛА типу Shahed (46 із них – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 161 ціль:

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Онікс;

39 крилатих ракет Х-101, "Іскандер-К", Калібр (інформація стосовно ще 6-ти крилатих ракет уточнюється);

117 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня Київ зазнав атаки російськими балістичними ракетами. Внаслідок удару зафіксовано влучання в трьох районах столиці. На жаль, є загиблі.

Зранку 7 жовтня Полтавська область опинилася під масованим ударом ворожих ракет і безпілотників. У Кременчуці пошкоджені багатоповерхівки – є загилі та поранені.