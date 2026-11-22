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В Одесі через значні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням усі школи з 23 до 27 листопада включно працюватимуть дистанційно

Про це повідомив Департамент освіти та науки Одеської міської ради, передає RegioNews.

Причиною стали масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

За інформацією міського департаменту освіти, для дітей, які через відключення електроенергії не зможуть долучитися до онлайн-уроків, учителі підготували відеозаписи занять. Отримати їх можна буде через класних керівників або адміністрацію навчальних закладів.

Дитячі садки працюватимуть у форматі чергових груп. Відвідувати їх зможуть діти працівників критичної інфраструктури.

В Одеській ОВА пояснили, що внаслідок російських ударів серйозно пошкоджено магістральні електромережі. Через масштаб руйнувань енергетики поки не можуть забезпечити Одесу та прилеглі райони необхідним обсягом електроенергії.

Станом на ранок 22 листопада фахівцям вдалося частково відновити електропостачання об'єктів критичної інфраструктури.

Наразі енергетики працюють над резервними схемами живлення та іншими технічними рішеннями для поступового відновлення електропостачання.

В обласній військовій адміністрації наголошують, що через значні пошкодження повне відновлення електропостачання потребуватиме часу.

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