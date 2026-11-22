Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Увечері 21 листопада в центрі Івано-Франківська біля одного з кафе сталася сутичка між трьома чоловіками, під час якої пролунав постріл

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок інциденту 34-річний місцевий житель отримав поранення ноги та потрапив до лікарні

Конфлікт виник на "стометрівці" – пішохідній частині вулиці Незалежності. За попередніми даними, під час суперечки один із чоловіків застосував зброю.

На звук пострілу відреагував спільний наряд поліції та Національної гвардії, який патрулював центр міста. Правоохоронці викликали медиків, які госпіталізували пораненого.

Ще одного учасника конфлікту – 27-річного місцевого жителя – доставили до районного управління поліції для з'ясування обставин. У чоловіка також виявили тілесні ушкодження в ділянці обличчя.

На місці події правоохоронці вилучили зброю, попередньо – травматичну.

Наразі слідчі встановлюють причини конфлікту та обставини застосування зброї.

Нагадаємо, у Вараші на Рівненщині 38-річний чоловік відкрив стрілянину з автомата у власній квартирі. Він здійснив щонайменше шість пострілів у напрямку густонаселених районів та багатоповерхівок міста. На щастя, ніхто не постраждав.