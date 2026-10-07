Зеленський: на день народження Путіну армія РФ "подарувала" один із найпідліших ударів

Фото: ДСНС Чернігівщини

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За його словами, російські війська запустили близько 70 ракет, зокрема значну кількість балістичних, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ та 12 областей України. Однією з головних цілей росіян була енергетична інфраструктура.

Найбільше людей загинули внаслідок удару по Прилуках на Чернігівщині. Там російська ракета зруйнувала два під’їзди п’ятиповерхового будинку. Станом на момент заяви Зеленського відомо про п'ятьох загиблих і 26 поранених, серед яких п’ятеро дітей. Під завалами можуть залишатися люди.

Зеленський наголосив, що російська балістика залишається одним із найбільших викликів для України.

Президент закликав партнерів посилити українську ППО.

"Пакети ППО для нас зараз – це життєва необхідність. Саме тому ми щодня шукаємо ракети до "петріотів", які можуть і повинні реально захищати життя людей тут, в українському небі. Дякую всім, хто нам допомагає", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, вночі та зранку 7 жовтня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Раніше, за даними прокуратури, було відомо про 9 загиблих і понад 30 постраждалих.