Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

В Олександрії зафіксовано влучання по одному з підприємств. Також сталася пожежа на даху приватного будинку.

Внаслідок удару загинула одна жінка, ще трьох травмовані. Крім того, двоє людей наразі не виходять на зв'язок.

Обстеження території триває, наслідки атаки уточнюються.

Крім того, у Світловодську зафіксовано падіння уламків на відкритій території, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня Київ зазнав атаки російськими балістичними ракетами. Унаслідок удару зафіксовано влучання в трьох районах столиці. На жаль, є загиблі.