Росія атакувала Запоріжжя: у місті загинув чоловік
Російські війська завдали удару по Запоріжжю. Унаслідок атаки в Заводському районі загинув чоловік
Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.
Він висловив співчуття рідним і близьким загиблого.
За даними Ради оборони міста області, впродовж минулої доби окупанти завдали 941 удар по 45 населених пунктах Запорізької області. Троє людей поранені, зокрема одна дитина.
Нагадаємо, в ніч на 22 листопада російські війська атакували Україну 186 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Зафіксовано влучання ворожих дронів на 18 локаціях.
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