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Перестрілка в Броварах: вже 20 підозрюваних взяли під варту
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Перестрілка в Броварах: вже 20 підозрюваних взяли під варту

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01 червня 2020, 09:13 11
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На черзі організатори стрільби
Фото: twitter/AvakovArsen
На черзі організатори стрільби

Броварський суд постановив взяти під варту на два місяці без права внесення застави 20 учасників стрілянини в Броварах.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

20 фігурантам справи про стрілянину в Броварах обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без застави. Ще одну справу суд буде розглядати сьогодні в 10:00. Двом особам оголошено про підозру заочно до затримання. На черзі організатори злочину", - повідомив міністр.

Аваков також зазначив, що на черзі організатори злочину і слідство триває.

Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.

У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкового події.

у соцмережах з'явилися фото спини чоловіка, який брав участь у перестрілці в Броварах і отримав поранення.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поліція визначила понад 60 учасників перестрілки у Броварах, включаючи замовників.

31 травня вже 11 учасників збройного конфлікту в Броварах були взяті під варту.


суд Арсен Аваков поліція перестрілка Бровари
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