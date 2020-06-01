Перестрелка в Броварах: уже 20 подозреваемых взяли под стражу
Броварской суд постановил взять под стражу на два месяца без права внесения залога 20 участников стрельбы в Броварах.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова.
20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать сегодня в 10:00. Двум лицам объявлено о подозрении заочно до задержания. На очереди организаторы преступления", - сообщил министр.
Аваков также отметил, что на очереди организаторы преступления и следствие продолжается.
Отже, 20 фігурантам справи щодо стрілянини у Броварах обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без застави. Ще одну справу суд розглядатиме о 10-й. 2 особам оголошено підозру заочно – до затримання. На черзі — організатори злочину. Слідство триває! pic.twitter.com/hxrgVMav0W— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 1, 2020
Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.
Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
В Киевской области в связи с перестрелкой в Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.
По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.
Также в соцсетях появились фото спины мужчины, который принимал участие в перестрелке в Броварах и получил ранения.
По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков.
31 мая уже 11 участников вооруженного конфликта в Броварах были взяты под стражу.
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