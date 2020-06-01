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01 июня 2020, 09:13 12

Перестрелка в Броварах: уже 20 подозреваемых взяли под стражу

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01 июня 2020, 09:13 12
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На очереди организаторы стрельбы
Фото: twitter/AvakovArsen
На очереди организаторы стрельбы

Броварской суд постановил взять под стражу на два месяца без права внесения залога 20 участников стрельбы в Броварах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова.

20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать сегодня в 10:00. Двум лицам объявлено о подозрении заочно до задержания. На очереди организаторы преступления", - сообщил министр.

Аваков также отметил, что на очереди организаторы преступления и следствие продолжается.

Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

В Киевской области в связи с перестрелкой в ​​Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.

По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.

Также в соцсетях появились фото спины мужчины, который принимал участие в перестрелке в Броварах и получил ранения.

По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков.

31 мая уже 11 участников вооруженного конфликта в Броварах были взяты под стражу.


суд Арсен Аваков полиция перестрелка Бровары
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