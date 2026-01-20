"Червона" лінія метро Києва відновила роботу у звичайному режимі
На вхід відкриті всі станції, включно зі станціями "Лісова" та "Чернігівська"
Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.
Зазначається, що поїзди курсуватимуть за стандартним графіком і зупинятимуться на всіх станціях.
Час очікування поїзда на "червоній" лінії – близько 6 хвилин.
Рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях метро також здійснюється у звичайному режимі. Орієнтовний інтервал очікування поїзда – 5-6 хвилин.
Нагадаємо, сьогодні зранку повідомлялося, що столичне метро курсуватиме зі змінами через проблеми з електрикою.
Як відомо, російські окупанти в ніч на 20 січня знову масовано атакували Київ та низку областей України, застосовуючи крилаті ракети й ударні безпілотники.
Згодом міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що через нічну атаку понад 5600 багатоповерхівок знову залишилися без опалення.