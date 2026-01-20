"Красная" линия метро Киева возобновила работу в обычном режиме
На вход открыты все станции, включая станции "Лесная" и "Черниговская"
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.
Отмечается, что поезда будут курсировать по стандартному графику и останавливаться на всех станциях.
Время ожидания поезда на красной линии – около 6 минут.
Движение поездов на "синей" и "зеленой" линии метро также осуществляется в обычном режиме. Ориентировочный интервал ожидания поезда – 5-6 минут.
Напомним, сегодня утром сообщалось, что столичное метро будет курсировать с изменениями из-за проблем с электричеством.
Как известно, российские оккупанты в ночь на 20 января снова массированно атаковали Киев и ряд областей Украины, применяя крылатые ракеты и ударные беспилотники.
Впоследствии городской голова столицы Виталий Кличко сообщил, что из-за ночной атаки более 5600 многоэтажек снова остались без отопления.