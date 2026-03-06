РФ атакувала дронами Київщину, є пошкодження будинків
Армія РФ увечері, 6 березня, атакувала ударними безпілотниками Київську область. Зафіксовані пошкодження в Бучанському та Вишгородському районах
Як передає RegioNews, про це голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив у Телеграмі.
В Бучанському районі внаслідок атаки пошкоджений приватний будинок та автомобіль.
У Вишгородському районі – приватний будинок і господарські споруди.
"Пошкодження незначні. Людям, чиє житло постраждало, буде надано всю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, на Київщині через атаку РФ горіли склади "Рошен". Це сталось на початку лютого.
