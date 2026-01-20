У Києві метро курсуватиме зі змінами через проблеми з електрикою

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Через складну енергетичну ситуацію в Києві, спричинену черговим ворожим обстрілом, рух поїздів метро здійснюватиметься з обмеженнями

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.

"Рух поїздів на червоній лінії розпочнеться між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна". Інтервал руху – 4:30-5:00 хв", – йдеться у повідомленні.

Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме 2 поїзда між "Лівобережна" – "Арсенальна", орієнтовний інтервал – 20-25 хвилин.

Поїзди слідуватимуть без зупинок повз станції "Гідропарк" та "Дніпро".

Зелена лінія:

під час повітряної тривоги рух між "Сирець" – "Видубичі" з інтервалом 7 хв,

між "Осокорки" – "Червоний хутір" з інтервалом 10 хв.

Синя лінія: рух без змін.

Інформація про зміни транслюватиметься на станціях метро та через офіційні сторінки КМДА та метрополітену.

Нагадаємо, стало відомо, скільки може тривати стан надзвичайної ситуації в енергетиці України. Надзвичайна ситуація в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону.