09:00  20 січня
Смертельна ДТП на Полтавщині: авто вилетіло в кювет та перекинулось
08:22  20 січня
Від касира до агента ФСБ: продавець з Кіровоградщини отримав 15 років за спробу диверсії
00:55  20 січня
В Україні продовжують дорожчати яйця: скільки тепер коштує штука
20 січня 2026, 07:27

У Києві метро курсуватиме зі змінами через проблеми з електрикою

20 січня 2026, 07:27
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Через складну енергетичну ситуацію в Києві, спричинену черговим ворожим обстрілом, рух поїздів метро здійснюватиметься з обмеженнями

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.

"Рух поїздів на червоній лінії розпочнеться між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна". Інтервал руху – 4:30-5:00 хв", – йдеться у повідомленні.

Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме 2 поїзда між "Лівобережна" – "Арсенальна", орієнтовний інтервал – 20-25 хвилин.

Поїзди слідуватимуть без зупинок повз станції "Гідропарк" та "Дніпро".

Зелена лінія:

  • під час повітряної тривоги рух між "Сирець" – "Видубичі" з інтервалом 7 хв,
  • між "Осокорки" – "Червоний хутір" з інтервалом 10 хв.

Синя лінія: рух без змін.

Інформація про зміни транслюватиметься на станціях метро та через офіційні сторінки КМДА та метрополітену.

Нагадаємо, стало відомо, скільки може тривати стан надзвичайної ситуації в енергетиці України. Надзвичайна ситуація в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону.

Ракети й "шахеди" над Україною: повітряна тривога в більшості областей
20 січня 2026, 06:54
Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
19 січня 2026, 20:22
В Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 20 січня
19 січня 2026, 18:59
На окупованому Запоріжжі люди лишились без опалення та води
20 січня 2026, 10:00
На Сумщині знешкодили російський дрон, споряджений протитанковою міною
20 січня 2026, 09:53
Росіяни вдарили по промисловому об’єкту на Полтавщині
20 січня 2026, 09:37
Майже половина – діти: на Дніпропетровщині зростає захворюваність на ГРВІ
20 січня 2026, 09:30
Був відсутній кілька годин: військового зі Львівщини оштрафували на 8,5 тис. грн
20 січня 2026, 09:26
На Рівненщині внаслідок ранкової атаки знеструмлені понад 10 тисяч абонентів
20 січня 2026, 09:21
Смертельна ДТП на Полтавщині: авто вилетіло в кювет та перекинулось
20 січня 2026, 09:00
Росіяни атакували Вінниччину: є влучання в критичну інфраструктуру
20 січня 2026, 08:56
Нічна атака на Київщину: пошкоджені дві АЗС, загинув чоловік
20 січня 2026, 08:49
Лівий берег Києва під ударом: постраждала жінка, пошкоджено будинки та авто
20 січня 2026, 08:36
