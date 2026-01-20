Поїзд "Інтерсіті" Київ – Харків застряг посеред поля через відсутність напруги

Фото: соцмережі

Сьогодні просто посеред поля застряг поїзд "Інтерсіті" Київ – Харків через відсутність електропостачання

Про це пишуть у телеграм-каналах, передає RegioNews.

Усім пасажирам роздали ковдри, адже вагони починають замерзати.

Час, скільки поїзд простоїть, наразі невідомий.

Офіційної інформації від "Укрзалізниці"поки що немає.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 20 січня знову масовано атакували Київ та низку областей України, застосовуючи крилаті ракети й ударні безпілотники.

Згодом міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що через нічну атаку понад 5600 багатоповерхівок знову залишилися без опалення.

Раніше повідомлялося, що через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів у кількох областях запровадили аварійні відключення світла. Їх скасують, як тільки ситуація в енергосистемі стабілізується.