10:15  20 січня
Поїзд "Інтерсіті" Київ – Харків застряг посеред поля через відсутність напруги
09:00  20 січня
Смертельна ДТП на Полтавщині: авто вилетіло в кювет та перекинулось
08:22  20 січня
Від касира до агента ФСБ: продавець з Кіровоградщини отримав 15 років за спробу диверсії
UA | RU
UA | RU
20 січня 2026, 10:15

Поїзд "Інтерсіті" Київ – Харків застряг посеред поля через відсутність напруги

20 січня 2026, 10:15
Читайте также на русском языке
Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

Сьогодні просто посеред поля застряг поїзд "Інтерсіті" Київ – Харків через відсутність електропостачання

Про це пишуть у телеграм-каналах, передає RegioNews.

Усім пасажирам роздали ковдри, адже вагони починають замерзати.

Час, скільки поїзд простоїть, наразі невідомий.

Офіційної інформації від "Укрзалізниці"поки що немає.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 20 січня знову масовано атакували Київ та низку областей України, застосовуючи крилаті ракети й ударні безпілотники.

Згодом міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що через нічну атаку понад 5600 багатоповерхівок знову залишилися без опалення.

Раніше повідомлялося, що через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів у кількох областях запровадили аварійні відключення світла. Їх скасують, як тільки ситуація в енергосистемі стабілізується.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Укрзализныця поїзд Харків електрика поле зима интереси холод у вагонах
Рада без тепла та води: апарат ВР переходить на дистанційку
20 січня 2026, 09:44
Лівий берег Києва під ударом: постраждала жінка, пошкоджено будинки та авто
20 січня 2026, 08:36
Після ворожої атаки у Дніпровському районі Києва палають склади, є перебої зі світлом та водою
20 січня 2026, 07:42
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Приміські маршрутки до Києва подорожчали: скільки доведеться платити
20 січня 2026, 13:19
На Львівщині митники затримали бус із партією вживаних ноутбуків на понад 600 тис. грн
20 січня 2026, 13:03
На Київщині під час гри 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку: суд ухвалив рішення у справі
20 січня 2026, 12:49
У Рівному судитимуть жінку, яку дратували портрети загиблих військових
20 січня 2026, 12:35
Помер засновник видавництва "Наш Формат" Владислав Кириченко
20 січня 2026, 12:22
Біля колій на Рівненщині знайшли скинуті ворожим "Шахедом" міни
20 січня 2026, 12:20
10 загиблих та шестеро поранених: який вирок на Хмельниччині отримав водій за смертельну ДТП
20 січня 2026, 12:15
Фонд Дениса Парамонова передає EcoFlow для дитячих реанімацій по всій Україні
20 січня 2026, 12:05
У Києві завідувачка лабораторії вимагала чверть мільйона з підприємця
20 січня 2026, 11:55
У Чернівцях чоловік змушував 76-річну жінку жебракувати у кріслі колісному
20 січня 2026, 11:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »