Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Після атаки на столицю в ніч на 20 січня без тепла залишились 5635 багатоповерхівок. Майже 80% із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"На вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня. Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання", – йдеться у повідомленні.

Комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян.

Посадовець додав, що одна постраждала внаслідок атаки в Дніпровському районі перебуває в стаціонарі однієї зі лікарень.

Нагадаємо, після ворожої атаки у Дніпровському районі Києва палають склади, є перебої зі світлом та водою. Об'єкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим.