18:33  06 березня
На Закарпатті працівники ТЦК перекрили трасу Київ-Чоп
17:15  06 березня
На вихідних в Україні потепліє до +13 градусів
16:36  06 березня
У Сумах російський безпілотник атакував житловий будинок
UA | RU
UA | RU
06 березня 2026, 21:57

В Україні через війну побільшало інфарктів

06 березня 2026, 21:57
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За час повномасштабної війни РФ проти України значно зросла кількість інфарктів серед українців

Про це повідомив у телеефірі міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

"Інфарктів побільшало під час війни", – заявив міністр.

За словами Ляшка, у Міністерстві охорони здоров’я є дослідження, які свідчать про збільшення із 2014 року кількості інфарктів у людей, які брали участь в АТО або проживали у зоні бойових дій.

Після повномасштабного вторгнення кількість інфарктів та інсультів зросла серед населення всієї території України.

Як повідомлялось, понад мільйон українців мають ожиріння або надлишкову вагу. Медики нагадують, що надлишкова вага та ожиріння є ключовими факторами ризику розвитку хронічних неінфекційних хвороб, включно з серцево-судинними захворюваннями (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, інсульт) та цукровим діабетом 2 типу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
інфаркт здоров`я населення Ляшко Віктор Кирилович  Україна МОЗ
Не розпізнала інфаркт: у Києві лікарці оголосили підозру через смерть пацієнтки
06 березня 2026, 14:13
150 постраждалих від укусів змій у 2025 році: де найбільше випадків
06 березня 2026, 13:55
167 тисяч випадків ГРВІ за тиждень: у яких регіонах найбільше хворих
04 березня 2026, 19:54
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Дружина ведучого Володимира Остапчука зізналась, скільки вона заробляє
06 березня 2026, 23:55
В Україні рухнули ціни на популярний овоч
06 березня 2026, 23:15
На Рівненщині лікар ВЛК "продавав" непридатність
06 березня 2026, 23:05
На Сумщині судили агента РФ, який готував замах на офіцерів
06 березня 2026, 22:45
Владна система гниє і пропускає дедалі більше ударів – через безпорадність і корумпованість
06 березня 2026, 22:39
РФ атакувала дронами Київщину, є пошкодження будинків
06 березня 2026, 22:07
Українські військові уразили два кораблі Чорноморського флоту РФ вартістю близько $1 млрд
06 березня 2026, 21:42
РФ надає Ірану координати цілей для атаки на американські сили на Близькому Сході
06 березня 2026, 21:15
Викрадені в Угорщині працівники Ощадбанку вже звільнені - Сибіга
06 березня 2026, 20:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »