В Україні через війну побільшало інфарктів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

За час повномасштабної війни РФ проти України значно зросла кількість інфарктів серед українців

Про це повідомив у телеефірі міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

"Інфарктів побільшало під час війни", – заявив міністр.

За словами Ляшка, у Міністерстві охорони здоров’я є дослідження, які свідчать про збільшення із 2014 року кількості інфарктів у людей, які брали участь в АТО або проживали у зоні бойових дій.

Після повномасштабного вторгнення кількість інфарктів та інсультів зросла серед населення всієї території України.

Як повідомлялось, понад мільйон українців мають ожиріння або надлишкову вагу. Медики нагадують, що надлишкова вага та ожиріння є ключовими факторами ризику розвитку хронічних неінфекційних хвороб, включно з серцево-судинними захворюваннями (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, інсульт) та цукровим діабетом 2 типу.