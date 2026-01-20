09:00  20 січня
Смертельна ДТП на Полтавщині: авто вилетіло в кювет та перекинулось
08:22  20 січня
Від касира до агента ФСБ: продавець з Кіровоградщини отримав 15 років за спробу диверсії
00:55  20 січня
В Україні продовжують дорожчати яйця: скільки тепер коштує штука
20 січня 2026, 08:36

Лівий берег Києва під ударом: постраждала жінка, пошкоджено будинки та авто

20 січня 2026, 08:36
Фото: Національна поліція
У ніч на 20 січня ворог знову здійснив комбінований масований обстріл, під ударом опинився Лівий берег столиці

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці фіксують наслідки ворожого обстрілу

  • Дніпровський район: вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку, травмовано 59-річну мешканку. Також уламки пошкодили близько двох десятків припаркованих автомобілів.
  • Дарницький район: пошкоджено вікна та паркан приватного будинку.
  • Деснянський район: уламки БпЛА впали на території кладовища. Постраждалих немає.

Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби продовжують працювати на місцях. Триває ліквідація та документування наслідків атаки РФ.

Нагадаємо, після ворожої атаки у Дніпровському районі Києва палають склади, є перебої зі світлом та водою. Об'єкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим.

Раніше міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що через нічну атаку понад 5600 багатоповерхівок знову залишилися без опалення.

