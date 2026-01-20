Лівий берег Києва під ударом: постраждала жінка, пошкоджено будинки та авто
У ніч на 20 січня ворог знову здійснив комбінований масований обстріл, під ударом опинився Лівий берег столиці
Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.
Правоохоронці фіксують наслідки ворожого обстрілу
- Дніпровський район: вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку, травмовано 59-річну мешканку. Також уламки пошкодили близько двох десятків припаркованих автомобілів.
- Дарницький район: пошкоджено вікна та паркан приватного будинку.
- Деснянський район: уламки БпЛА впали на території кладовища. Постраждалих немає.
Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби продовжують працювати на місцях. Триває ліквідація та документування наслідків атаки РФ.
Нагадаємо, після ворожої атаки у Дніпровському районі Києва палають склади, є перебої зі світлом та водою. Об'єкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим.
Раніше міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що через нічну атаку понад 5600 багатоповерхівок знову залишилися без опалення.
