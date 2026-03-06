18:33  06 березня
На Закарпатті працівники ТЦК перекрили трасу Київ-Чоп
17:15  06 березня
На вихідних в Україні потепліє до +13 градусів
16:36  06 березня
У Сумах російський безпілотник атакував житловий будинок
UA | RU
UA | RU
06 березня 2026, 23:35

На Житомирщині хлопець заплатив за оренду квартири, якої не існувало

06 березня 2026, 23:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Житомирщині 21-річного хлопця обманули шахраї. Це сталось, коли він шукав житло

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

21-річний хлопець звернувся до поліції. Він розповів, що шукав квартиру через популярну інтернет-платформу. Коли він обрав один із варіантів, то почав переписуватися з власником. "Власник" житла був готовий здати помешкання, але попросив передплату.

Хлопець перерахував 11 тисяч гривень на вказаний рахунок. Проте одразу після цього "власник" квартири перестав виходити на зв'язок.

"Онлайн-оголошення з гарними світлинами, вигідною ціною та навіть надані копії "документів власників" – усе це викликає довіру в потенційних орендарів. Однак часто далі надходить прохання внести аванс ще до огляду помешкання. Подібна умова може свідчити про те, що вас намагаються ошукати", - кажуть у поліції.

Нагадаємо, раніше шахраї виманили 40 тисяч гривень у жителя Тернопільщини під приводом участі у неіснуючій програмі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист поліція
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Співачка SKYLERR зізналась, за скільки хотіли купити ніч із нею
07 березня 2026, 01:30
Хотіли продуктивності: співачка Аліна Гросу розповіла, за що її карали батьки
07 березня 2026, 00:30
Дружина ведучого Володимира Остапчука зізналась, скільки вона заробляє
06 березня 2026, 23:55
В Україні рухнули ціни на популярний овоч
06 березня 2026, 23:15
На Рівненщині лікар ВЛК "продавав" непридатність
06 березня 2026, 23:05
На Сумщині судили агента РФ, який готував замах на офіцерів
06 березня 2026, 22:45
Владна система гниє і пропускає дедалі більше ударів – через безпорадність і корумпованість
06 березня 2026, 22:39
РФ атакувала дронами Київщину, є пошкодження будинків
06 березня 2026, 22:07
В Україні через війну побільшало інфарктів
06 березня 2026, 21:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »