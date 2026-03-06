На Житомирщині хлопець заплатив за оренду квартири, якої не існувало

Фото: Нацполіція

На Житомирщині 21-річного хлопця обманули шахраї. Це сталось, коли він шукав житло

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

21-річний хлопець звернувся до поліції. Він розповів, що шукав квартиру через популярну інтернет-платформу. Коли він обрав один із варіантів, то почав переписуватися з власником. "Власник" житла був готовий здати помешкання, але попросив передплату.

Хлопець перерахував 11 тисяч гривень на вказаний рахунок. Проте одразу після цього "власник" квартири перестав виходити на зв'язок.

"Онлайн-оголошення з гарними світлинами, вигідною ціною та навіть надані копії "документів власників" – усе це викликає довіру в потенційних орендарів. Однак часто далі надходить прохання внести аванс ще до огляду помешкання. Подібна умова може свідчити про те, що вас намагаються ошукати", - кажуть у поліції.

