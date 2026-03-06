18:33  06 березня
На Закарпатті працівники ТЦК перекрили трасу Київ-Чоп
17:15  06 березня
На вихідних в Україні потепліє до +13 градусів
16:36  06 березня
У Сумах російський безпілотник атакував житловий будинок
UA | RU
UA | RU
Ростислав Павленко Народний депутат фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді України info@regionews.ua
06 березня 2026, 22:39

Владна система гниє і пропускає дедалі більше ударів – через безпорадність і корумпованість

06 березня 2026, 22:39
Читайте также на русском языке
Ультиматум корупціонерів
Ультиматум корупціонерів
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ціла низка українських та іноземних оглядачів останніми днями цитують джерела з надр "слуг", які фактично повідомляють про ультиматум від правлячої партії: або захистіть нас від НАБУ і САП, закривши очі на нашу корупцію, хабарництво, незаконне збагачення – або парламент не запрацює.

Мовляв, не для того ми йшли на кнопки тиснути і "на внуків заробляти", щоб всяке внєшнєє управлєніє нас до відповідальності тягло.

Зараз і перед антикорупційними органами, і перед міжнародними партнерами, і перед усіма некорумпованими депутатами стоїть дуже важливе для майбутнього країни питання.

Або скоритись, піддатись шантажу, – і тоді отримати країну з серіалу "Слуга народу". Оту, з людьми за межею бідності, але з зажратими свинорилими можновладцями. От тільки таку країну не беруть до ЄС, не допомагають вижити чи навіть відбиватися від ворога.

Або відкинути шантаж, і піти на створення коаліції єдності (за участі особисто не корумпованих "слуг" зокрема), професійного уряду – і повернутись на стежку див, які зробили Україну так популярною в світі у 2022 році.

Час для цього вибору спливає, а владна система гниє і пропускає дедалі більше ударів – через безпорадність і корумпованість

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
корупція Україна влада політика війна
Другий день обміну: з російського полону звільнено 300 військових та 2 цивільних
06 березня 2026, 13:08
СБУ показала ексклюзивне відео обміну 200 полонених
06 березня 2026, 09:05
РФ вночі запустила по Україні 141 безпілотник: скільки цілей вдалось збити
06 березня 2026, 08:55
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Дружина ведучого Володимира Остапчука зізналась, скільки вона заробляє
06 березня 2026, 23:55
В Україні рухнули ціни на популярний овоч
06 березня 2026, 23:15
На Рівненщині лікар ВЛК "продавав" непридатність
06 березня 2026, 23:05
На Сумщині судили агента РФ, який готував замах на офіцерів
06 березня 2026, 22:45
РФ атакувала дронами Київщину, є пошкодження будинків
06 березня 2026, 22:07
В Україні через війну побільшало інфарктів
06 березня 2026, 21:57
Українські військові уразили два кораблі Чорноморського флоту РФ вартістю близько $1 млрд
06 березня 2026, 21:42
РФ надає Ірану координати цілей для атаки на американські сили на Близькому Сході
06 березня 2026, 21:15
Викрадені в Угорщині працівники Ощадбанку вже звільнені - Сибіга
06 березня 2026, 20:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »