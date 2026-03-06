Ультиматум корупціонерів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ціла низка українських та іноземних оглядачів останніми днями цитують джерела з надр "слуг", які фактично повідомляють про ультиматум від правлячої партії: або захистіть нас від НАБУ і САП, закривши очі на нашу корупцію, хабарництво, незаконне збагачення – або парламент не запрацює.

Мовляв, не для того ми йшли на кнопки тиснути і "на внуків заробляти", щоб всяке внєшнєє управлєніє нас до відповідальності тягло.

Зараз і перед антикорупційними органами, і перед міжнародними партнерами, і перед усіма некорумпованими депутатами стоїть дуже важливе для майбутнього країни питання.

Або скоритись, піддатись шантажу, – і тоді отримати країну з серіалу "Слуга народу". Оту, з людьми за межею бідності, але з зажратими свинорилими можновладцями. От тільки таку країну не беруть до ЄС, не допомагають вижити чи навіть відбиватися від ворога.

Або відкинути шантаж, і піти на створення коаліції єдності (за участі особисто не корумпованих "слуг" зокрема), професійного уряду – і повернутись на стежку див, які зробили Україну так популярною в світі у 2022 році.

Час для цього вибору спливає, а владна система гниє і пропускає дедалі більше ударів – через безпорадність і корумпованість