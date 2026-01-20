Рада без тепла та води: апарат ВР переходить на дистанційку

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Верховній Раді сьогодні, 20 січня, депутати працюватимуть дистанційно через відсутність опалення та води

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Враховуючи, що чомусь до цієї теми активна увага, то інформую що і в Раді сьогодні Апарат працюватиме дистанційно у зв'язку з відсутністю опалення та води через обстріли", – зазначив він.

За словами Железняка, у кабінеті, де він перебуває опалення майже не працювало, температура близько +12°.

Нагадаємо, після атаки на Київ в ніч на 20 січня без тепла залишились 5635 багатоповерхівок. Майже 80% із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня. Є перебої зі світлом та водою. Об'єкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим.