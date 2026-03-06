18:33  06 березня
На Закарпатті працівники ТЦК перекрили трасу Київ-Чоп
17:15  06 березня
На вихідних в Україні потепліє до +13 градусів
16:36  06 березня
У Сумах російський безпілотник атакував житловий будинок
06 березня 2026, 23:15

В Україні рухнули ціни на популярний овоч

06 березня 2026, 23:15
Ілюстративне фото
В Україні впали ціни на популярний овоч. Стало відомо, скільки тепер платити за кілограм

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

В Україні через початки активних продажів зі сховищ подешевшала морква. Цього тижня в середньому фермери пропонують моркву за цінами 8-14 гривень за кілограм. Це на 11% дешевше, якщо порівнювати з минулим тижнем.

За словами виробників, ціни падають, зокрема, через зростання пропозиції моркви середньої та низької якості. При цьому ті, хто має запаси моркви високої якості та умови для зберігання, часто припиняють продажі в очікуванні більш вигідних цінників.

Якщо порівнювати з минулим роком, то зараз морква вже дешевша на 64%.

Нагадаємо, що також кілограм ріпчастої цибулі "додав" у вартості з 5 – 7 до 6 – 8 гривень. Огірки дорожчають вже другий тиждень поспіль: на цей раз ціна зросла зі 130-180 до 135-180 гривень за кілограм

03 березня 2026
07 серпня 2025
