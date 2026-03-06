На Рівненщині лікар ВЛК "продавав" непридатність

Фото: Нацполіція

На Рівненщині слідчі повідомили про підозру лікарю ВЛК. Виявилось, що він допомагав ухилятися від мобілізації

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

61-річний лікар отримав підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

Як з'ясували правоохоронці, неврапотолог провів огляди чотирьох військовозобов’язаних осіб. Після цього він вніс до документів неправдиві дані. В результаті ці чоловіки отримали довідки про непридатність до військової служби. Зараз ці висновки ВЛК уже скасовані.

Досудове слідство триває.

