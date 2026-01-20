Ракети й "шахеди" над Україною: повітряна тривога в більшості областей

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські окупанти в ніч на 20 січня здійснюють чергову масовану атаку на Київ та низку областей України, застосовуючи крилаті ракети й ударні безпілотники

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, дані карти повітряних тривог та Київська ОВА, передає RegioNews.

Станом на цей час повітряну тривогу оголошено у більшості регіонів України.

За інформацією Повітряних сил, зафіксовано рух крилатих ракет у напрямку Київської, Чернігівської та Сумської областей. Також ворог атакує територію України ударними БпЛА.

У КОВА повідомили про загрозу ракетних ударів та активність ворожих дронів у повітряному просторі регіону.

"У повітряному просторі зафіксовано ворожі ракети. Просимо всіх залишатися в укриттях", – зазначили в обласній адміністрації.

За даними Повітряних сил, безпілотники фіксувалися на заході Житомирщини курсом на Рівненщину, на півночі Київщини – у напрямку Житомирської області, а також у Рівненській області – курсом на Костопіль.

Нагадаємо, RegioNews писав, що в ніч на 20 січня окупанти можуть завдати нового комбінованого удару по Україні.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ планує суттєво наростити виробництво ударних безпілотників. За його словами, росіяни зможуть застосовувати проти України до 1000 дронів на добу.