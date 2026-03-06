На Сумщині судили агента РФ, який готував замах на офіцерів

Фото: СБУ

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки був засуджений агент фсб, якого затримали у листопаді 2022 року на прикордонні Сумщини. Став відомо, як його покарали

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік разом зі спільником готував диверсії проти офіцерів Сил спецоперацій ЗСУ, які виконували бойові завдання на північно-східному напрямку. Відомо, що вони намагались відстежити місця, де знаходяться українські військові.

Після цього агент отримав від росіян координати схрону, де повинен був забрати бойові гранати та протитанкові міни для вчинення диверсій. СБУ затримали його поблизу схрону з боєприпасами.

Відомо, що завербували чоловіка, коли він публікував прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів. Потім він залучив до цього знайомого, з яким разом вони шпигували за українськими військовими.

Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

