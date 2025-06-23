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23 червня 2025, 07:57

Росіяни вбили жителя Херсонщини, постраждали 6 цивільних

23 червня 2025, 07:57
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Вчора, 22 червня, російські окупаційні війська атакували понад 35 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали шестеро мирних мешканців, одна людина загинула

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Берислав, Шляхове, Дар'ївка, Костирка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Тягинка, Львове, Бургунка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Нова Кам'янка, Микільське, Понятівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис, Придніпровське, Садове, Білозерка, Софіївка, Ромашкове, Янтарне, Наддніпрянське, Черешеньки, Гаврилівка, Осокорівка, Веселе, Висунці, Золота Балка, Милове, Михайлівка, Новоберислав і Новотягинка.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили сім багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, гараж та приватні автомобілі.

Нагадаємо, вдень 22 червня внаслідок ворожого артудару по Херсону загинув місцевий мешканець.

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