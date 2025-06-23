Росіяни вбили жителя Херсонщини, постраждали 6 цивільних

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Берислав, Шляхове, Дар'ївка, Костирка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Тягинка, Львове, Бургунка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Нова Кам'янка, Микільське, Понятівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис, Придніпровське, Садове, Білозерка, Софіївка, Ромашкове, Янтарне, Наддніпрянське, Черешеньки, Гаврилівка, Осокорівка, Веселе, Висунці, Золота Балка, Милове, Михайлівка, Новоберислав і Новотягинка.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили сім багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, гараж та приватні автомобілі.