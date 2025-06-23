Окупанти вбили 2 і поранили 5 мешканців Донеччини

ілюстративне фото: Нацполіція

Минулої доби, 22 червня, російська армія вбила двох жителів Донецької області. Також п'ятеро цивільних зазнали поранень

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За оперативними даними, вчора росіяни вбили людей у Сіверську та Мирному. Через ворожі обстріли цивільні дістали поранення — у Костянтинівці, Покровську, Новоекономічному, Райському та Добропіллі.

Загальна кількість жертв РФ на Донеччині (3 279 загиблих і 7 353 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.