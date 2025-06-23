Атака на Київ: кількість жертв зросла до п'яти, 19 постраждалих
Кількість загиблих внаслідок російської атаки у Києві зросла до п'яти, ще 19 людей постраждали
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
"Наразі 5 загиблих у будинку в Шевченківському районі внаслідок атаки ворога на столицю", — зазначив мер.
Всього в місті 19 потерпілих. 8 із них перебувають у стаціонарах міських лікарень.
Рятувальники продовжують працювати на місці події.
Міський голова Віталій Кличко закликав мешканців столиці дотримуватися правил безпеки і залишатися в укриттях під час повітряних тривог.
Нагадаємо, в ніч на 23 червня Київ зазнав чергового масованого обстрілу з боку російських військ — столицю атакували ударні безпілотники та балістичні ракети. Було відомо про 4 загиблих та 10 поранених.
Цієї ночі росіяни також атакували Київщину. У результаті обстрілу загинула жінка, поранено двох рятувальників.