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23 червня 2025, 07:55

Атака на Київ: кількість жертв зросла до п'яти, 19 постраждалих

23 червня 2025, 07:55
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фото: Вечірній Київ
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Кількість загиблих внаслідок російської атаки у Києві зросла до п'яти, ще 19 людей постраждали

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Наразі 5 загиблих у будинку в Шевченківському районі внаслідок атаки ворога на столицю", — зазначив мер.

Всього в місті 19 потерпілих. 8 із них перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Рятувальники продовжують працювати на місці події.

Міський голова Віталій Кличко закликав мешканців столиці дотримуватися правил безпеки і залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня Київ зазнав чергового масованого обстрілу з боку російських військ — столицю атакували ударні безпілотники та балістичні ракети. Було відомо про 4 загиблих та 10 поранених.

Цієї ночі росіяни також атакували Київщину. У результаті обстрілу загинула жінка, поранено двох рятувальників.

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