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23 июня 2025, 09:02

Удар по Киеву: уже 6 погибших, среди пострадавших – 15-летняя девушка

23 июня 2025, 09:02
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фото: Киевская городская прокуратура
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Сегодня ночью, 23 июня, Киев подвергся массированной атаке врага с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов. По официальным данным, на утро 08:30 зафиксировано шесть погибших и более 16 пострадавших, среди которых 15-летняя девочка

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что в Шевченковском районе враг разрушил один из подъездов пятиэтажного жилого дома. Взрывная волна повредила окна соседнего 25-этажного дома, сгорели припаркованные рядом автомобили, а также повреждены окна еще в семи домах района.

В Святошинском районе пострадали офисные помещения, заведение питания и торговые павильоны у одной из станций метро.

В Соломенском и Голосеевском районах разрушены бизнес-центры и автомобили.

В Подольском районе выбиты окна в жилых многоэтажках, а в Дарницком — поврежден частный дом.

Точное количество пострадавших и окончательные последствия атаки на столицу устанавливаются.

Спасатели и правоохранители работают на местах разрушений и фиксируют очередное военное преступление.

Напомним, в ночь на 23 июня Киев подвергся очередному массированному обстрелу со стороны российских войск — столицу атаковали ударные беспилотники и баллистические ракеты. Сообщалось о 4 погибших и 10 раненых.

Впоследствии количество жертв в Киеве возросло до пяти человек, а также было известно о 19 пострадавших.

Кроме того, в результате российской массированной атаки в Соломенском районе Киева сгорело здание спортивно-оздоровительного комплекса Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

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