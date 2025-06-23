Російська ракета зруйнувала квартиру співака Тараса Тополі
Сьогодні вночі внаслідок російської балістичної атаки було зруйновано квартиру відомого співака Тараса Тополі та його дружини Олени
Про це артист повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, передає RegioNews.
За словами Тараса, всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані.
"Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг", — написав Тарас.
На жаль, не всі мешканці району мали таку ж долю. У будинку навпроти, куди сталося пряме влучання ракети, є жертви. Тарас висловив співчуття загиблим: "Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея…"
Тарас Тополя — український співак і лідер гурту "Антитіла", відомий активною підтримкою української армії.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тарас Тополя разом з іншими учасниками гурту вступив до лав територіальної оборони Збройних сил України. Він служив парамедиком у 130-му батальйоні ТРО.
Паралельно з військовою службою Тарас активно займається волонтерською діяльністю. Він заснував благодійний фонд "Антитіла", який зосереджений на трьох основних напрямках: підтримка ЗСУ засобами захисту, розвідки та медицини; допомога родинам загиблих військових; ремонт військової техніки
Нагадаємо, в ніч на 23 червня Київ зазнав чергового масованого обстрілу з боку російських військ — столицю атакували ударні безпілотники та балістичні ракети. Відомо про 5 загиблих у будинку в Шевченківському районі.
Цієї ночі росіяни також атакували Київщину. У результаті обстрілу загинула жінка, поранено двох рятувальників.