Російська ракета зруйнувала квартиру співака Тараса Тополі

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Сьогодні вночі внаслідок російської балістичної атаки було зруйновано квартиру відомого співака Тараса Тополі та його дружини Олени

Про це артист повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, передає RegioNews.

За словами Тараса, всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані.

"Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг", — написав Тарас.

На жаль, не всі мешканці району мали таку ж долю. У будинку навпроти, куди сталося пряме влучання ракети, є жертви. Тарас висловив співчуття загиблим: "Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея…"

Тарас Тополя — український співак і лідер гурту "Антитіла", відомий активною підтримкою української армії.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тарас Тополя разом з іншими учасниками гурту вступив до лав територіальної оборони Збройних сил України. Він служив парамедиком у 130-му батальйоні ТРО.

Паралельно з військовою службою Тарас активно займається волонтерською діяльністю. Він заснував благодійний фонд "Антитіла", який зосереджений на трьох основних напрямках: підтримка ЗСУ засобами захисту, розвідки та медицини; допомога родинам загиблих військових; ремонт військової техніки

Нагадаємо, в ніч на 23 червня Київ зазнав чергового масованого обстрілу з боку російських військ — столицю атакували ударні безпілотники та балістичні ракети. Відомо про 5 загиблих у будинку в Шевченківському районі.

Цієї ночі росіяни також атакували Київщину. У результаті обстрілу загинула жінка, поранено двох рятувальників.