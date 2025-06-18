Загиблих у Києві вже 16: ще три тіла дістали з-під завалів багатоповерхівки

фото: ДСНС Києва

У Солом'янському районі столиці з-під завалів частково зруйнованого дев'ятиповерхового будинку рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Таким чином, загальна кількість жертв за цією адресою зросла до 11 осіб. Рятувальні роботи на місці тривають.

Загалом у Києві внаслідок атаки загинули 16 осіб, ще 134 людини дістали поранення.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня РФ завдала масованого удару по Києву. Російські загарбники застосували 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістики. Було відомо, що в столиці загинуло 14 осіб.

Раніше повідомлялося, що 18 червня в Києві оголошено Днем жалоби.