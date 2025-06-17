У Києві 14 жертв: з-під завалів багатоповерхівки деблокували тіло ще одного загиблого
У Києві з-під завалів дев’ятиповерхового житлового будинку на бульварі Вацлава Гавела деблокували тіло ще одного загиблого мешканця. Він став 14 жертвою нічної терористичної атаки РФ 17 червня
Про це повідомив пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.
Наразі аварійно-пошукові роботи у Солом'янський районі столиці продовжуються.
"Всього по м. Києву загинуло 14 осіб та 117 осіб постраждало", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Національна поліція України підтвердила загибель 10 жителів Києва внаслідок нічної російської атаки. Ще двоє людей загинули в Одесі.
Раніше повідомлялося, що 18 червня в Києві оголошено Днем жалоби.
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