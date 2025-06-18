Погибших в Киеве уже 16: еще три тела извлекли из-под завалов многоэтажки
В Соломенском районе столицы из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома спасатели деблокировали тела еще троих погибших
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Таким образом, общее количество жертв по этому адресу возросло до 11 человек. Спасательные работы на месте продолжаются.
Всего в Киеве в результате атаки погибли 16 человек, еще 134 человека получили ранения.
Напомним, в ночь на 17 июня РФ нанесла массированный удар по Киеву. Российские захватчики применили 175 беспилотников, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистики. Было известно, что в столице погибли 14 человек.
Ранее сообщалось, что 18 июня в Киеве объявлен Днем траура.
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