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17 червня 2025, 21:01

У Києві знайшли тіло хлопця, якого так чекали батьки: відео

17 червня 2025, 21:01
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скріншот із відео
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Неможливо описати біль події, коли батьки опізнали свого сина

Під час розбору завалів дев’ятиповерхового будинку на бульварі Вацлава Гавела у Солом'янському районі фахівці ДСНС виявили тіло ще одного загиблого - молодого хлопця.

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Трагедія сталася внаслідок однієї з найбільш руйнівних атак по столиці. Ворожі ракети знищили частини будівель, спричинили пожежі та масштабні руйнування. Пошукові роботи на місці удару тривали безупинно. Рятувальники, волонтери та спецтехніка працювали з ночі, аби дістати постраждалих ще живими.

За офіційною інформацією, по всьому Києву внаслідок обстрілу загинули 14 людей. Ще 117 осіб отримали поранення різного ступеня. Медики надають постраждалим допомогу, частина з них перебуває у лікарнях. Уряд і місцева влада пообіцяли надати житло тим, хто втратив домівку, а також психологічну та гуманітарну підтримку.

Раніше повідомлялося, що 18 червня в Києві оголошено Днем жалоби.

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