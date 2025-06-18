Фото: ДСНС

В ООН заявили, що росіяни посилили нічні удари з використанням зброї дальнього радіусу по всій Україні. Удар по Києву 17 червня називають одним з найсмертоносніших

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

Моніторингова місія ООН із прав людини заявила, що комбінований ракетно-дроновий удар російських військ по Києву в ніч на 17 червня є найсмертоноснішою атакою на українську столицю за майже рік.

"Остання атака відбулася на тлі того, як російські збройні сили протягом минулих тижнів посилили нічні удари з використанням зброї дальнього радіусу дії по всій країні, "засипаючи" міста сотнями дронів і ракет", - кажуть в організації.

За словами представників ООН, ця атака стала четвертим випадком за цей місяць, коли за одну ніч російські збройні сили застосували понад 400 боєприпасів. Наприклад, протягом червня минулого місяця росіяни застосували 544 боєприпаси дальнього радіусу дії.

Нагадаємо, в ніч на 17 червня росіяни завдали масованого удару по Києву. Окупанти використали 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістики. Внаслідок атаки загинули щонайменше 14 людей, десятки людей постраждали. При цьому рятувальні роботи ще продовжуються.