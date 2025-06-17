У Києві вибухотехніки просто в руках виносили нерозірвані касетні боєприпаси з квартир

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Під час нічної масованої ракетної атаки на Київ у багатоповерхівку спального району впали елементи касетних снарядів. Їх вилучили вибухотехніки

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Зазначається, що частина касетних снарядів не здетонувала, створивши смертельну загрозу для мирних мешканців.

"Правоохоронці зібрали боєприпаси, перевели їх у безпечний стан, після чого повантажили у два спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Солом'янський районі Києва з-під завалів дев’ятиповерхового житлового будинку деблокували тіло ще одного загиблого мешканця. Він став 14 жертвою нічної терористичної атаки РФ 17 червня. Загалом постраждали 117 осіб.

Раніше повідомлялося, що 18 червня в Києві оголошено Днем жалоби за загиблими.