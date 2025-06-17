фото: ГСЧС Киева

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

"К сожалению, количество жертв российской террористической атаки на Киев увеличилось. Стало известно, что из-под завалов разрушенного российской ракетой дома в Соломенском районе извлекли тела пяти погибших", - отметил он.

По его словам, спасательная операция продолжается.

Напомним, в ночь на 17 июня РФ нанесла массированный удар по Киеву. Российские захватчики применили 175 беспилотников, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистики.

В результате массированной атаки врага на столицу было известно о 14 погибших.

Ранее сообщалось, что 18 июня в Киеве объявлен Днем траура.