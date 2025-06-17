В Киеве из-под завалов дома достали тела пяти погибших: поиски продолжаются
Из-под завалов разрушенного российской ракетой дома в Соломенском районе Киева достали тела пяти погибших
Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
"К сожалению, количество жертв российской террористической атаки на Киев увеличилось. Стало известно, что из-под завалов разрушенного российской ракетой дома в Соломенском районе извлекли тела пяти погибших", - отметил он.
По его словам, спасательная операция продолжается.
Напомним, в ночь на 17 июня РФ нанесла массированный удар по Киеву. Российские захватчики применили 175 беспилотников, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистики.
В результате массированной атаки врага на столицу было известно о 14 погибших.
Ранее сообщалось, что 18 июня в Киеве объявлен Днем траура.