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17 июня 2025, 15:45

В Киеве из-под завалов дома достали тела пяти погибших: поиски продолжаются

17 июня 2025, 15:45
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фото: ГСЧС Киева
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Из-под завалов разрушенного российской ракетой дома в Соломенском районе Киева достали тела пяти погибших

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

"К сожалению, количество жертв российской террористической атаки на Киев увеличилось. Стало известно, что из-под завалов разрушенного российской ракетой дома в Соломенском районе извлекли тела пяти погибших", - отметил он.

По его словам, спасательная операция продолжается.

Напомним, в ночь на 17 июня РФ нанесла массированный удар по Киеву. Российские захватчики применили 175 беспилотников, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистики.

В результате массированной атаки врага на столицу было известно о 14 погибших.

Ранее сообщалось, что 18 июня в Киеве объявлен Днем траура.

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