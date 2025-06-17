У Києві на місці ракетного удару деблокували тіло людини

фото: ДСНС Києва

У Києві на місці ракетного удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі деблокували тіло людини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що наразі відомо про 14 загиблих та 105 постраждалих людей. Триває ідентифікація тіл.

Водночас у телеефірі начальник КМВА Тимур Ткаченко наголосив, що важко сказати реальну кількість людей, яка може бути під завалами.

"Ми говоримо про те, що сьогодні тут може знаходитись від чотирьох до 14 людей, оскільки саме така кількість тут проживала і не виходить на зв'язок", — сказав він.

На місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Загалом до ліквідації наслідків російських ударів по столиці залучені понад 450 рятувальників, понад 100 одиниць техніки ДСНС та кінологічні розрахунки.

Як відомо, в ніч на 17 червня РФ завдала масованого удару по Києву. Російські загарбники застосували 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістики.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, у Києві після атаки зниклими безвісти вважаються 5 людей.

Завтра, 18 червня, у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю.