Росіяни вдарили по Конотопу Сумської області

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Уранці, 17 червня, російська армія вдарила по Конотопу Сумської області. Внаслідок атаки є пошкодження у житловому кварталі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера Конотопа Артема Семеніхіна.

За його словами, внаслідок удару зафіксовано пошкодження житлового сектору в радіусі 500 метрів від епіцентру вибуху.

"Наразі відомо про пошкодження в житловому секторі у радіусі 500 метрів від епіцентру удару. Не критично. Після відбою одразу розпочне роботу штаб з ліквідації наслідків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Сумщині триває евакуація населення. Наразі триває евакуація населення із понад 200 населених пунктів.