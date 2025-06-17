Росіяни вдарили по Конотопу Сумської області
Уранці, 17 червня, російська армія вдарила по Конотопу Сумської області. Внаслідок атаки є пошкодження у житловому кварталі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера Конотопа Артема Семеніхіна.
За його словами, внаслідок удару зафіксовано пошкодження житлового сектору в радіусі 500 метрів від епіцентру вибуху.
"Наразі відомо про пошкодження в житловому секторі у радіусі 500 метрів від епіцентру удару. Не критично. Після відбою одразу розпочне роботу штаб з ліквідації наслідків", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Сумщині триває евакуація населення. Наразі триває евакуація населення із понад 200 населених пунктів.
На Сумщині колишній поліцейський та адвокат отримали вироки через хабарВсі новини »
16 червня 2025, 17:49Сумщина під обстрілами: 95 атак за добу, пошкоджено цивільні об'єкти
16 червня 2025, 08:56Евакуація на Сумщині: виїхали вже понад 60% населення
16 червня 2025, 07:46
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
В Одесі 7-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки
17 червня 2025, 10:48У Києві безпілотник влетів у багатоповерхівку: момент потрапив на відео
17 червня 2025, 10:38Прикордонники Львівщини отримали спецобладнання майже на 2 млн грн
17 червня 2025, 10:29На Тернопільщині чоловік позичив у знайомої ноутбук і продав його
17 червня 2025, 10:22Чому Трамп терміново поїхав з саміту G-7
17 червня 2025, 10:17Ракетний удар по Одесі: з-під завалів дістали тіло жінки, ще одну людину шукають
17 червня 2025, 09:49У Києві після атаки зниклими безвісти вважаються 5 людей, – Клименко
17 червня 2025, 09:29Росіяни запустили по Києву 175 дронів і понад 14 ракет
17 червня 2025, 09:15Прикордонники показали, як знищують ворожу техніку та окупантів на Харківщині
17 червня 2025, 08:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС