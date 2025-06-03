Помічник очільника КМВА неодноразово керував авто напідпитку
Журналісти розкрили нові подробиці щодо команди Тимура Ткаченка
Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info, передає RegioNews.
Як з'ясували журналісти, серед помічників Тимура Ткаченка — Олег Грищак, який до недавнього часу працював речником КП "Київпастранс". За словами очільника КМВА, Грищак є "прекрасним урбаністом", який добре орієнтується в проблемах міського транспорту.
Водночас, як виявилось, Грищак неодноразово потрапляв у скандали через керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Зокрема, взимку 2025 року під час комендантської години алкотестер "Драгер" зафіксував у нього перевищення допустимої норми алкоголю у 4 рази.
Очільник КМВА заявив, що не знав про ці випадки та не розбирався у ситуації, але готовий розглянути питання звільнення Грищака. За його словами, Олега призначили до команди Ткаченка за порадою третіх осіб.
Нагадаємо, нещодавно з'явилися нові деталі в розслідуванні щодо Дениса Комарницького, якого звинувачують у земельних "схемах" в Києві. Свого часу він представляв інтереси влади та "слуг".
Потім його замінили на Тимура Ткаченка, який зараз очолює Київську міську військову адміністрацію. За даними ЗМІ, його завдання — перебрати на себе повноваження міського голови Києва Віталія Кличка.
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