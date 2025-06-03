13:37  03 червня
В Україні з'явиться військовий омбудсмен: кого він захищатиме
12:17  03 червня
У Сумах оголошено дводенну жалобу за жертвами атаки РФ
10:59  03 червня
У Харкові затримали російського агента, який служив у Нацгвардії
UA | RU
UA | RU
03 червня 2025, 16:33

Помічник очільника КМВА неодноразово керував авто напідпитку

03 червня 2025, 16:33
Читайте также на русском языке
фото: Український кризовий медіа-центр
Читайте также
на русском языке

Журналісти розкрили нові подробиці щодо команди Тимура Ткаченка

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info, передає RegioNews.

Як з'ясували журналісти, серед помічників Тимура Ткаченка — Олег Грищак, який до недавнього часу працював речником КП "Київпастранс". За словами очільника КМВА, Грищак є "прекрасним урбаністом", який добре орієнтується в проблемах міського транспорту.

Водночас, як виявилось, Грищак неодноразово потрапляв у скандали через керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Зокрема, взимку 2025 року під час комендантської години алкотестер "Драгер" зафіксував у нього перевищення допустимої норми алкоголю у 4 рази.

Очільник КМВА заявив, що не знав про ці випадки та не розбирався у ситуації, але готовий розглянути питання звільнення Грищака. За його словами, Олега призначили до команди Ткаченка за порадою третіх осіб.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися нові деталі в розслідуванні щодо Дениса Комарницького, якого звинувачують у земельних "схемах" в Києві. Свого часу він представляв інтереси влади та "слуг".

Потім його замінили на Тимура Ткаченка, який зараз очолює Київську міську військову адміністрацію. За даними ЗМІ, його завдання — перебрати на себе повноваження міського голови Києва Віталія Кличка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Раніше ми розповідали про першого заступника голови КМВА полковника ЗСУ Миколу Швеця та його радника на громадських засадах Андрія Андрєєва.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ помічник КМВА Ткаченко Тимур Фіруддінович
Нові-старі обличчя у КМВА: в команді Ткаченка працює ексчиновник із оточення Столара
03 червня 2025, 14:48
Розслідування Bihus.info: у команді Тимура Ткаченка – фігурант справи НАБУ
03 червня 2025, 12:03
У Києві викрили директора комунального підприємства, який був посередником у передачі хабаря керівництву "Київзеленбуду"
03 червня 2025, 09:39
Всі новини »
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
На Сумщині найгірша підготовка до російського наступу, – нардеп
03 червня 2025, 18:31
Удар по Харківщині: зросла кількість загиблих, у прокуратурі показали фото з місця атаки
03 червня 2025, 18:25
В Україну вперше офіційно завезуть субстанцію медичного канабісу
03 червня 2025, 18:01
У Києві чиновник продав "відстрочку" за $12 000: йому світить до 9 років в'язниці
03 червня 2025, 17:26
Сподівалась на окупацію Харкова: поліція викрила чергову фанатку РФ
03 червня 2025, 17:15
Удар по Сумах: помер 43-річний чоловік, його 7-річна донька – у тяжкому стані
03 червня 2025, 17:08
У Києві чоловік із кулаками напав на перехожу і пограбував
03 червня 2025, 16:15
Пропонували повернутися, а він не захотів: на Сумщині судили військового за дезертирство
03 червня 2025, 15:50
Автоматичне й ручне розміщення статей: що обрати?
03 червня 2025, 15:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »