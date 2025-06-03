Помощник главы КГВА неоднократно управлял авто в состоянии алкогольного опьянения

фото: Украинский кризисный медиа-центр

Об этом говорится в расследовании Bihus.info, передает RegioNews.

Как выяснили журналисты, среди помощников Тимура Ткаченко — Олег Грищак, до недавнего времени работавший спикером КП "Киевпасстранс". По словам главы КГВА, Грищак является "прекрасным урбанистом", хорошо ориентирующимся в проблемах городского транспорта.

В то же время, как оказалось, Грищак неоднократно попадал в скандалы из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В частности, зимой 2025 во время комендантского часа алкотестер "Драгер" зафиксировал у него превышение допустимой нормы алкоголя в 4 раза.

Глава КГВА заявил, что не знал об этих случаях и не разбирался в ситуации, но готов рассмотреть вопрос увольнения Грищака. По его словам, Олега назначили в команду Ткаченко по совету третьих лиц.

Напомним, недавно появились новые детали в расследовании Дениса Комарницкого , которого обвиняют в земельных "схемах" в Киеве. В свое время он представлял интересы власти и "слуг".

Затем его заменили Тимура Ткаченко , который сейчас возглавляет Киевскую городскую военную администрацию. По данным СМИ, его задача – взять на себя полномочия городского головы Киева Виталия Кличко.

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